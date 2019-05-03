SpaceX подтвердила потерю космической капсулы Dragon

Космическая капсула Dragon, которая должна была быть использована для первого пилотируемого орбитального полета космического корабля SpaceX была полностью уничтожена во время недавних испытаний, и причина аварии до сих пор остается неизвестной.

Об этом сообщила в четверг компания Илона Маска SpaceX. Сразу после инцидента 23 апреля SpaceX заявила, что капсула была "серьезно повреждена" в результате аварии во время испытаний вспомогательных двигателей аппарата. Причина аварии не сообщалась, представитель SpaceX назвал происшествие "аномалией".

На появившемся в канале Youtube видео видно, что произошел мощный взрыв в результате которого капсула уничтожена полностью. Газета Orlando Sentinel сообщила, что, судя по проверенной её сотрудниками документации НАСА - видео относится именно к указанному эпизоду.

Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании SpaceX, первый из которых планировался на конец июля нынешнего года. С июля 2011 года, когда прекратились полёты американских космических челноков, НАСА пользуется для отправки астронавтов на МКС услугами "Роскосмос" и разработанными еще в 1960-ые годы космическими кораблями "Союз". Полет одного астронавта на корабле "Союз" обходится США в 2019 году в 80 миллионов долларов. В 2012 году такой же полет стоил 20 миллионов.

Представитель SpaceX сказал, что теоретически еще возможно осуществить запуск по плану и отправить людей на Международную космическую станцию до конца года. В то же время он признал, что неудача на испытательном стенде - это плохая новость для графика полетов.

Кроме SpaceX корпорация Boeing разрабатывает свой вариант пилотируемого носителя под названием Starliner. Предполагалось, что SpaceX или Boeing смогут отправить людей на орбиту до конца 2017 года, но это не получилось из-за задержек.

НАСА зарезервировало места на "Союзе" для своих астронавтов только до конца года, однако в феврале агентство сообщило, что попытается обеспечить еще два места, в 2020 году - для обеспечения непрерывной и безопасной эксплуатации МКС.