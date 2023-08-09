Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлёте к Москве

На подлёте к Москве российские средства ПВО ночью в среду сбили два беспилотника. Один в районе Домодедова, другой на Минском шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, информации о пострадавших от падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.
Телеграм-канал Mash опубликовал запись, на которой, как утверждается, запечатлен момент уничтожения одного из беспилотников в Одинцовском районе Подмосковья. Корреспондент РБК, находившийся в районе Лефортово, сообщил, что в три часа ночи слышал громкие звуки.
Позднее уничтожение двух беспилотников подтвердило Минобороны России. В ведомстве заявили о попытке "террористической атаки" с использованием дронов по объектам на территории Подмосковья.
- В последнее время атакам беспилотников всё чаще подвергаются не только граничащие с Украиной регионы, но и центральные районы России, в том числе Москву. Только за последний месяц это уже седьмая попытка атаковать дронами российскую столицу. 24 июля один беспилотник врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачёва, а другой упал на одно из зданий Минобороны. 30июля и 1 августа беспилотники ударили в небоскребы в Москва-Сити. В этот же период были сбиты несколько дронов в Подмосковье.
- Российские власти обвиняют в атаках Киев. Украинская сторона атаки, как правило, не комментирует.
Форум