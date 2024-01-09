Солиста группы "Щенки" арестовали и вручили ему повестку в военкомат

Суд в Санкт-Петербурге во вторник арестовал на десять суток солиста панк-группы "Щенки" Максима Моисеева, более известного под творческим псевдонимом Тесли. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

По информации телеграм-канала "Mash на Мойке", музыканту также вручили повестку в военкомат для постановки на воинский учет.

Накануне Максим Моисеев был задержан в петербургском аэропорту Пулково, после того как на рождественском концерте в клубе MOD музыкант вышел на сцену в одном носке на пенисе, а затем снял его, оставшись полностью голым. Утверждается, что Моисеев планировал вылететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, а оттуда – в Казахстан.

Ранее прокремлевский активист Виталий Бородин попросил прокуратуру проверить выступление солиста группы "Щенки" на "пропаганду ЛГБТ", а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Моисеева "подражателем" рэпера Vacio, которого дважды арестовали, а затем вручили ему повестку в военкомат за участие в "почти голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Vacio, так же как и Максим Тесли, пришёл на мероприятие в одном носке.

По ряду сообщений, преследование гостей вечеринки Ивлеевой, среди которых были известные артисты и медийные персонажи, такие как Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак, инициировали в Администрации президента. Кремль это не подтверждал и не отрицал.