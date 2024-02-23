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Соратники Навального сообщили об ультиматуме следователей о похоронах

Людмила Навальная
Людмила Навальная

Соратники Алексея Навального сообщили, что матери политика поставили ультиматум – либо согласиться на тайные похороны, либо политика похоронят в колонии.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш Людмиле Навальной дали три часа на принятие решения. Мать политика отказалась говорить с сотрудниками Следственного комитета и потребовала соблюсти закон, который обязывает выдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти, написала Ярмыш в соцсети X.

Людмила Навальная настаивает, чтобы ей дали провести похороны сына и панихиду в соответствии с обычаями, утверждают соратники политика.

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Обращение Юлии Навальной
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Обращение Юлии Навальной

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Обращение Юлии Навальной

Тело не отдадут семье

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