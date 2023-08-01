Соратники Тесака получили до 15 лет тюрьмы по делу об убийствах мигрантов

Городской суд в подмосковном Сергиевом Посаде приговорил шестерых соратников националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, к длительному тюремному заключению в колонии строгого режима.

Максимальные сроки получили Семен Токмаков и Андрей Кайль – по 15 лет, пишет "Медиазона". Алексей Гудилин и Павел Хрулев — получили по 13 лет, Максим Хотулев — 10 лет, а Александр Лысенков — 8 лет.

В июле коллегия присяжных признала всех шестерых соратников Тесака виновными в убийствах мигрантов в Подмосковье в 2003 и 2007 годах. Токмаков и Кайль, по данным прокуроров, причастны ко всем четырём убийствам. Остальные – к двум.

Обвинение строилось на показаниях Марцинкевича, которые он дал незадолго до гибели в СИЗО во время этапирования из Красноярска в Москву. Подсудимые и их адвокаты в процессе настаивали, что Тесак оговорил себя и их под пытками. Ранее обвиняемые дали признательные показания, но в суде отказались от них.

За время процесса от участия в нём были отстранены трое присяжных. Двое из них якобы нарушили тайну совещательной комнаты, обсуждая дело в присутствии посторонних.