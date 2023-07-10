Соратников Тесака признали виновными в убийствах мигрантов 

В Сергиево-Посадском городском суде Московской области присяжные признали виновными в убийствах мигрантов, совершённых двадцать лет назад, шестерых соратников националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак.

По версии следствия, в 2003 году придерживающиеся ультраправых взглядов Марцинкевич, Семён Токмаков и Андрей Кайль "под предлогом строительных работ" заманили двоих мигрантов на дачу в Смоленской области, которая принадлежала семье Тесака. На даче одного из рабочих убили ударом топора, а второго - задушили, после чего тела убитых закопали прямо на участке.

Чуть позже, как считает следствие, Токмаков, Кайль и другие подсудимые - Алексей Гудилин, Александр Лысенков, Максим Хотулев и Павел Хрулёв - убили и обезглавили ещё двух мигрантов на территории заброшенной турбазы в Сергиево-Посадском районе. Преступления они сняли на видео и выложили в интернет, а отрезанные головы подбросили на улицы московского района Гольяново.

Марцинкевича следствие считает одним из организаторов преступлений. Именно на его показаниях строится уголовное дело. Однако самого Тесака осенью 2020 года нашли мёртвым в челябинском СИЗО. Известно, что его собирались допрашивать по ещё нескольким делам об убийствах.

По версии ФСИН и прокуратуры, Марцинкевич, опасаясь пожизненного срока, покончил жизнь самоубийством. Близкие же Тесака считают, что его убили, а свои показания он давал под пытками и давлением. Того же мнения придерживаются соратники Марцинкевича, оказавшиеся сейчас на скамье подсудимых. Издание "Медиазона" отмечает, что на следствии они тоже дали признательные показания, но во время судебного процесса отказались от них и теперь вину не признают.

Отмечается также, что за время рассмотрения процесса от участия в нём были отстранены трое присяжных. Двое из них якобы нарушили тайну совещательной комнаты, обсуждая дело в присутствии посторонних.

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