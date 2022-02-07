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Состояние здоровья ректора "Шанинки" Сергея Зуева резко ухудшилось

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев

Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева резко ухудшилось, он уже не всегда может встать с кровати, сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. 67-летний Зуев находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Правозащитник регулярно посещает его в изоляторе и считает, что в таких условиях невозможно лечить "тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, требующие ежедневно сложной аппаратуры и профильных узких специалистов".

Хуруджи добавил, что уже несколько месяцев ректор Шанинки не общался с семьей, поскольку ему не разрешают свидания и звонки.

В городском управлении ФСИН оценили состояние здоровья Зуева как "удовлетворительное". "Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", — заявили в ведомстве.

  • Профессор проходит обвиняемым по делу бывшего заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Своей вины Зуев не признает.
  • Изначально Зуев был помещён судом под домашний арест. Позднее Мосгорсуд перевёл его в СИЗО. Когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того как прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте, учёного вновь госпитализировали, а затем провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.
  • В начале декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в изоляторе. Впоследствии 21 декабря Мосгорсуд жалобу защиты на арест отклонил, хотя врачи отмечали, что у него есть риск наступления инсульта и ампутации конечностей, пишет "Новая газета".

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