Состояние здоровья ректора "Шанинки" Сергея Зуева резко ухудшилось

Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева резко ухудшилось, он уже не всегда может встать с кровати, сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. 67-летний Зуев находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.
Правозащитник регулярно посещает его в изоляторе и считает, что в таких условиях невозможно лечить "тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, требующие ежедневно сложной аппаратуры и профильных узких специалистов".
Хуруджи добавил, что уже несколько месяцев ректор Шанинки не общался с семьей, поскольку ему не разрешают свидания и звонки.
В городском управлении ФСИН оценили состояние здоровья Зуева как "удовлетворительное". "Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", — заявили в ведомстве.
- Профессор проходит обвиняемым по делу бывшего заместителя министра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Своей вины Зуев не признает.
- Изначально Зуев был помещён судом под домашний арест. Позднее Мосгорсуд перевёл его в СИЗО. Когда профессора задержали, он лежал в больнице с гипертоническим кризом. После того как прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте, учёного вновь госпитализировали, а затем провели срочную операцию на сердце в одной из московских больниц.
- В начале декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в изоляторе. Впоследствии 21 декабря Мосгорсуд жалобу защиты на арест отклонил, хотя врачи отмечали, что у него есть риск наступления инсульта и ампутации конечностей, пишет "Новая газета".
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