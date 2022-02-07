Состояние здоровья ректора "Шанинки" Сергея Зуева резко ухудшилось

Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева резко ухудшилось, он уже не всегда может встать с кровати, сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. 67-летний Зуев находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Правозащитник регулярно посещает его в изоляторе и считает, что в таких условиях невозможно лечить "тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, требующие ежедневно сложной аппаратуры и профильных узких специалистов".

Хуруджи добавил, что уже несколько месяцев ректор Шанинки не общался с семьей, поскольку ему не разрешают свидания и звонки.

В городском управлении ФСИН оценили состояние здоровья Зуева как "удовлетворительное". "Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", — заявили в ведомстве.