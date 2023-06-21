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Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили на 9 лет за госизмену

Иллюстративное фото

Нижегородский областной суд приговорил в девяти годам колонии строгого режима сотрудника Федерального ядерного центра в Сарове Виктора Ильина. Он признан виновным в государственной измене. По версии следствия, Ильин работал в оборонных проектах и пытался продать секретные данные разведкам США, Великобритании и Украины.

Как уточняет областное управление ФСБ, Ильин планировал преступление несколько лет и "разрабатывал закрытый канал передачи секретной информации иностранным спецслужбам". Осуществить свой замысел ему не удалось: он был задержан ФСБ раньше.

  • С начала 2023 года в России возбудили минимум 20 уголовных дел по статье о госизмене, арестованы более 30 человек. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
  • Недавно наказание по этой статье было ужесточено: теперь по обвинению в госизмене грозит пожизненное лишение свободы.

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