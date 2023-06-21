Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили на 9 лет за госизмену

Нижегородский областной суд приговорил в девяти годам колонии строгого режима сотрудника Федерального ядерного центра в Сарове Виктора Ильина. Он признан виновным в государственной измене. По версии следствия, Ильин работал в оборонных проектах и пытался продать секретные данные разведкам США, Великобритании и Украины.

Как уточняет областное управление ФСБ, Ильин планировал преступление несколько лет и "разрабатывал закрытый канал передачи секретной информации иностранным спецслужбам". Осуществить свой замысел ему не удалось: он был задержан ФСБ раньше.