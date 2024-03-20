Администратор и арт-директор оренбургского гей-клуба Pose Диана Камильянова и Александр Климов отправлены под арест решением районного суда по делу о создании отделения экстремистской организации. Речь идёт о несуществующем "международном общественном объединении ЛГБТ", ранее запрещённом российскими властями.

Согласно пресс-релизу суда, следствие установило, что обвиняемые обеспечивали работу бара Pose, "являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в международного общественного объединения". Из формулировки следует, что по делу могут быть проведены новые аресты.

Клуб работал в 2021 году на улице, названной в честь украинского поэта Тараса Шевченко. Заведение работало в закрытом режиме, не пуская случайных прохожих, писало в репортаже в 2022 году местное издание. Тем не менее заведение регулярно подвергалось проверкам властей.

9 марта сотрудники МВД вместе с ОМОНом провели в баре рейд, съёмки с которого выложили участники провластного движения "Русская община Оренбурга". Посетителей вечеринки заставили отвечать на вопросы о целях пребывания в клубе.

"Международное общественное движение ЛГБТ" в ноябре было запрещено в России решением Верховного суда по запросу министерства юстиции. Запрещённой организации на самом деле не существует, однако суд решил, что активистов ЛГБТ+ в мире объединяют общие признаки, которые можно посчитать участием в одном движении.

Суд посчитал таковыми "наличие определённых нравов, обычаев и традиций (например гей-парады)", "схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров)", "общие интересы и потребности", специфический язык, в том числе использование феминитивов.

За сотрудничество с экстремистскими организациями в России полагается уголовное преследование. Сотрудникам оренбургского клуба по вменённой статье грозит до 10 лет лишения свободы.