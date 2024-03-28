На петербургскую активистку составили протокол из-за радужного флага в посте

В Петербурге на активистку Ануш Панину составлен протокол по статье о демонстрации символики экстремистской организации из-за радужного флага в одном из её постов в фейсбуке. Об этом Панина рассказала на свой странице в социальной сети, на публикацию обратила внимание редакция Север.Реалии.

В посте Панина критиковала обращение российского министерства юстиции в Верховный суд с просьбой признать экстремистским несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ". Суд исполнил это решение 30 ноября.

По вменённой административной статье активистке грозит арест на срок до 15 суток и конфискация устройства, с которого писался пост.

36-летняя Панина посещает в Санкт-Петербурге почти каждое судебное заседание людей, которых судят по политическим статьям. Ануш ведёт свой ютьюб-канал и дневник на странице во "ВКонтакте", где выкладывает посты с описанием этих заседаний и видео из судов.

В интервью Север.Реалии активистка рассказывала, что впервые слушателем в суде она стала в 2021 году на заседании против бывшего депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника, которого судили по статье о хранении наркотиков.

В судах Панину неоднократно задерживали, в том числе с применением насилия к ней, и привлекали к административной ответственности по статьям о неисполнении требований судебных приставов.

В апреле 2022 года Панину задерживали из-за акции против военного вторжения в Украину. Суд назначил ей 40 тысяч штрафа и арестовал ее на 10 суток. В сентябре того же года активистку задержали на акции против мобилизации россиян на войну. Тогда суд арестовал активистку на 25 суток.