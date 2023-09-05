В Германии генеральный прокурор предъявила официальное обвинение в государственной измене в пользу России бывшему начальнику подразделения Федеральной разведывательной службы страны Карстену Линке и его предполагаемому связному Артуру Эллеру. Им грозит пожизненное заключение. Линке был арестован ещё в декабре 2022 года, Эллер — в январе 2023.

О предъявлении обвинения сообщили во вторник газета Süddeutsche Zeitung и журнал Der Spiegel. Немецкие издания не раскрывают полные имена обвиняемых, однако ранее их раскрывали другие СМИ. При аресте Линке сообщалось, что он высокопоставленный сотрудник ведомства.

Что именно он передавал российской разведки — официально не сообщается, федеральный прокурор отмечал только, что эти сведения составляют государственную тайну. У Линке, как сообщалось ранее в СМИ, при обыске были найдены наличные евро "с шестизначной суммой".

Линке работал в технической разведке, а позже возглавил подразделение, занимающееся безопасностью и проверкой сотрудников, писали германские издания.

Der Spiegel сообщал, что российская разведка могла попытаться получить через предполагаемого агента данные о дислокации американских реактивных систем залпового огня HIMARS и немецкой системы ПВО Iris-T в Украине.

Телеканалы WDR и NDR сообщали, что Линке передавал в Россию секретные доклады с оценкой положения на фронте. Они утверждают, что обвиняемый мог подвергаться шантажу. Эллер, уверено следствие, был его связным. Известно, что Линке себя виновным не признаёт.