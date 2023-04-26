Совет Федерации одобрил участие срочников в миротворческих миссиях

Совет Федерации России одобрил законопроект, разрешающий использовать солдат срочной службы и добровольцев в миротворческих миссиях. На данный момент в них по закону могут принимать участие только контрактники.

Новый законопроект был разработан Минобороны в феврале. В пояснительной записке к документу говорится, что его принятие позволит "расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности".

Издание Сибирь.Реалии отмечает, что на сегодняшний день к

миротворческим относятся миссии, которые Россия проводит в самопровозглашённых Нагорном Карабахе (армянское название Арцах) и Приднестровье. Официально в регионах находится почти две с половиной тысячи российских военнослужащих.

В Карабахе российские силы размещены сроком на пять лет в соответствии с трёхсторонней договорённостью с Арменией и Азербайджаном.

В последнее время различные мировые СМИ обращают внимание на то, что обстановка вокруг Приднестровья, территорию которого Молдова считает своей неотъемлемой частью, накаляется.

Власти Молдовы требуют вывести из Приднестровья российских военных и заявляют, что Россия фактически ведёт против страны гибридную войну с целью свержения действующих президента и правительства.

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