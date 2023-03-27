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Сотрудников Третьяковки обязали встретиться с участниками "СВО"

Третьяковская галерея, отдел ХХ века на Крымском Валу в Москве

Работники Третьяковской галереи в Москве получили предписания прийти на встречу с участниками "специальной военной операции" – так российские власти называют войну в Украине. Как указано в рассылке, основная цель мероприятия – "раскрытие террористической сущности украинских радикальных структур". От руководящих сотрудников музея требуют обеспечить явку не менее одного сотрудника от каждого отдела.

Копию служебного письма опубликовала в своём телеграм-канале московский искусствовед Ксения Коробейникова. Она полагает, что "новые инициативы" могут распространиться и на другие учреждения культуры.

Третьяковская галерея – один из главных российских музеев изобразительного искусства. В начале февраля предыдущий директор музея Зельфира Трегулова покинула свой пост в связи с окончанием трудового договора. Увольнению Трегуловой предшествовало заявление в Министерство культуры России от одного из посетителей. Он требовал начать проверку музея на соответствие государственной политике в области "духовно-нравственных ценностей", поскольку ему не понравились некоторые работы в экспозиции.

Новым директором стала Елена Проничева – дочь бывшего заместителя главы ФСБ, генерала армии Владимира Проничева. Ранее Проничева занимала руководящие должности в Еврейском музее и Центре толерантности, а затем в московском Политехническом музее. Она не имеет искусствоведческого образования, но коллеги отзываются о ней как об эффективном менеджере.

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