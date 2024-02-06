Средства экстренной контрацепции в России будут продавать без рецепта

Средства экстренной контрацепции "Постинор" и "Эскапел" теперь будут продавать в российских аптеках без рецепта. Препараты для медикаментозного аборта по-прежнему рецептурные. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Решение о свободной продаже первых, в том числе онлайн, Минздрав принял, проведя собственные исследования по их безопасности и оценив международный опыт их применения. Ранее препараты продавались по рецепту, но в аптеках иногда делали "послабления" и отпускали их без назначения врача. Таким образом, решение Минздрава может быть попыткой вывести эти средства из "серой зоны".

При этом в конце 2023 года ведомство запретило продавать ряд средств для медикаментозного аборта без рецепта, в том числе мизопростол и мифепристон. Последний в низкой дозировке также применяется для экстренной контрацепции, что вызвало недоумение на фармацевтическом рынке. "Фактически речь идёт о предоставлении одним игрокам рынка более выгодных условий", – сказал представитель фармы.

В Минздраве же считают, что усиление контроля за этими препаратами связано с высокими рисками для здоровья и жизни при их применении без контроля врача.