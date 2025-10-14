США и Китай вводят взаимные портовые сборы

14 октября США и Китай начнут взимать дополнительные портовые сборы c судов друг друга. Как пишет агентство Reuters, это затронет перевозчиков всех товаров: от игрушек до сырой нефти.

Пекин заявил, что его сборы направлены на защиту судоходной отрасли страны от "дискриминационных мер". Новые правила распространяются на суда, которые принадлежат, эксплуатируются или построены Соединенными Штатами. Также сборы будут взимать с судов, которые плавают под флагом США. Исключение предусмотрено для судов, построенных в Китае.

Это стало ответом на введение портовых сборов на китайские суда – по словам Вашингтона, новые меры призваны поддержать американские судоходные компании и ослабить влияние Китая на мировую морскую отрасль.

В октябре торговые отношения между США и Китаем вновь обострились. На прошлой неделе помимо введения портовых сборов Пекин объявил об ужесточении контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп анонсировал дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая с 1 ноября. Пекин, в свою очередь, пообещал принять ответные меры и заявил, что "угрозы введения высоких пошлин – неправильный способ взаимодействия с Китаем".

Позднее Трамп призвал не беспокоиться относительно возможности новой тарифной войны с Китаем.

Ожидалось, что Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в конце октября. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил во вторник, что американский президент по-прежнему планирует провести эту встречу. "Отношения, несмотря на объявление [о пошлинах] на прошлой неделе, хорошие. Линии связи возобновились, так что посмотрим, к чему это приведет", – сказал Бессент.