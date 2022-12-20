США обвинили секретариат ООН в уступках угрозам со стороны России

Соединённые Штаты обвинили руководство ООН в неспособности организовать расследование по поставкам в Россию иранских дронов и в том, что в Украину для проверки используемых там российскими военными беспилотников не были направлены официальные лица.

"Мы разочарованы тем, что секретариат ООН, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совет Безопасности", - заявил в понедельник на заседании Совбеза, посвященном резолюции по иранской ядерной сделке 2015 года, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина настаивают, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию ООН.

Ранее в докладе Совету безопасности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что сотрудники организации изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет сообщено в установленном порядке, передаёт "Голос Америки". По словам Гутерриша, обвинения в том, что Иран поставил России беспилотники, используемые в Украине, рассматриваются "в более широкой картине" всего, что ООН предпринимает в контексте войны, чтобы определить необходимость отправки экспертов в Киев и когда именно.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании 19 декабря, что представители международной организации "не должны поддаваться давлению со стороны западных стран", и что любые результаты того, что Небензя назвал "псевдорасследованием", нельзя будет считать действительными.

Постпред Ирана Амир Саид Иравани сказал, в свою очередь, что Иран не передавал России какие-либо изделия, запрещенные Советом Безопасности. Иравани добавил, что иранские беспилотники, поставленные в Россию до февраля, не были запрещены Совбезом и "не передавались для использования в продолжающемся конфликте в Украине".

На заседании в понедельник представители США и Ирана также обвинили друг друга в ответственности за затягивание переговоров о возвращении США в международную сделку по ядерной программе Тегерана, из которой администрация прежнего американского президента Трампа вышла в 2018 году.