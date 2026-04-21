США объявили о новых санкциях, связанных с поставками Ирану

Соединенные Штаты ввели новый раунд санкций против физических и юридических лиц, связанных с поставками Ирану.

О мерах объявило во вторник американское министерство финансов. Санкции затронули восемь физических и четыре юридических лица, которые, как отмечается, управляют многочисленными сетями закупок и обвиняются в оказании помощи Ирану в приобретении оружия и восстановлении запасов ракет и беспилотников, истощенных недавними американо-израильскими ударами.

Меры, объявленные Минфином США, также блокируют эксплуатацию двух самолетов, связанных с частной иранской авиакомпанией Mahan Air, которая, по утверждению Вашингтона, перевозила персонал, оружие и средства иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Внесённые в санкционный список люди и компании находятся в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в решении.

О санкциях объявлено на фоне тупиковой ситуации между Вашингтоном и Тегераном по вопросу о начале второго раунда переговоров при посредничестве Пакистана, направленных на возобновление судоходства в Ормузском проливе и прекращение войны, начавшейся 28 февраля.