США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

Минобороны США объявило о новом, девятом, пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 150 миллионов долларов.

В очередной пакет помощи войдут 25 тысяч артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, три противоартиллерийские системы, оборудование для создания радиоэлектронных помех и запчасти для техники. По мнению Пентагона, новые поставки покроют критические потребности Украины, на фоне наступления российской армии на востоке страны.

С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США уже выделили Украине около четырёх с половиной миллиардов долларов помощи. Большую часть Киев получил после начала российского вторжения.

Ранее Байден попросил у конгрессменов еще 33 миллиарда долларов на помощь Киеву. В сообщении на сайте Белого дома говорится, что администрация президента практически исчерпала все возможности для новой поддержки Украине. Вместе с тем Вашингтон призвал партнёров вместе с США обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов Украине.

Москва поставки оружия Украине критикует и утверждает, что они не способствуют переговорам о мире.