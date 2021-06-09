Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

США отменили ограничения Трампа против китайских TikTok и WeChat

В США отменили ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Соответствующий указ подписал президент США. Таким образом Джо Байден отменил распоряжения своего предшественника Дональда Трампа от августа 2020 года.

Указы Трампа запрещали гражданам США вести бизнес с китайскими компаниями и покупать у них рекламу. Экс-президент США утверждал, что китайские приложения связаны с властями КНР и помогали китайским спецслужбам собирать данные об американских пользователях.

В компаниях эту информацию отвергли. МИД Китая заявил, что решение США противоречит правилам рынка и международной торговли.

Согласно новому документу, Министерство торговли должно более тщательно проверять мобильные приложения и разработки, связанные с вероятными противниками Соединённых Штатов.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG