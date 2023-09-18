США провели обмен заключёнными с Ираном

Соединённые Штаты и Иран в понедельник, 18 сентября, обменялись заключёнными. Сделка сопровождается разблокировкой иранских активов приблизительно на 6 миллиардов долларов.

Тегеран отпустил пятерых заключённых с американским гражданством и разрешил покинуть страну двум членам их семей. Вашингтон — пятерых иранцев, передаёт Голос Америки. В Иран согласились лететь лишь двое из них, утверждают американские власти.

Известны имена троих американцев, освобождённых в ходе обмена. Это бизнесмены Сиамак Намази, Эмад Шарги и эколог Морад Тахбаз. Они были приговорены к десятилетним срокам за сотрудничество с иностранным государством или шпионаж. Их адвокаты настаивали на их невиновности. Ещё про одну обменянную известно лишь то, что она женщина.

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