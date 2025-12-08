В оборонном бюджете США на 2026 год предусмотрены 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины. Такая же сумма заложена и на 2027 год. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном The Hill.

Согласно документу, оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 миллиард долларов. Президент Трамп ранее запрашивал 892,6 миллиардов.

Законопроект также предусматривает оценку "военной стратегии, целей и расстановки сил России, которые влияют на страны Индо-Тихоокеанского региона", в особенности на Китай.

Отдельно предлагается подготовить описание "масштабов двустороннего или многостороннего сотрудничества" между Китаем, Россией, Ираном и КНДР в "дипломатической, информационной, военной и экономической сферах".

Кроме того, документ включает повышение зарплат военных на 3,8%, наращивание производства вооружений и реформу контрактной системы Минобороны. Также предусмотрены ускорение выпуска военных дронов, реформа противоракетной обороны, создание многоуровневой системы ПРО "Золотой купол" и использование армии на южной границе США в соответствии с указами президента Дональда Трампа.

Рассмотрение законопроекта в палате представителей США начнётся на этой неделе.