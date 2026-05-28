США закроют доступ иранским авиалиниям к аэропортам

Соединенные Штаты, помимо прочих мер, намерены закрыть доступ иранским авиакомпаниям к аэропортам, поскольку Вашингтон стремится усилить давление на Тегеран и возобновить судоходство в Ормузском проливе. Об этом в четверг заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В посте на платформеX Бессент написал, что Вашингтон "закроет иранским авиакомпаниям доступ к посадочным площадкам, дозаправке и продаже билетов". Дополнительных подробностей он не привёл. "Только положительный исход переговоров позволит выйти из этого пике", - добавил Бессент.

Скотт Бессент, в частности, не стал уточнять, о каких именно авиакомпаниях идет речь, хотя флагманский национальный перевозчик Iran Air ранее уже попадал под санкции Госдепартамента. Под американские ограничения ранее также попала иранская авиакомпания Mahan Air.

Последнее заявление Бессента сделано после того, как в среду Минфин США объявил о санкциях против Управления по делам Персидского залива - нового иранского агентства, которое взимает плату за проход через Ормузский пролив.

Тегеран фактически закрыл этот водный путь, один из ключевых международных маршрутов транзита энергоносителей, после начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля. С тех пор цены на энергоносители резко выросли.