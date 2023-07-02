Столица Украины впервые за 12 дней подверглась атаке беспилотников

Киев впервые за 12 дней подвергся атаке с применением беспилотников. Всех их удалось сбить средствами ПВО, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что, по предварительным данным, речь идет об иранских дронах-камикадзе "Шахед".

Позднее руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил об атаке беспилотников в ночь на воскресенье. По его словам, попаданий по каким-либо объектам не зафиксировано. Однако при падении обломков в двух районах были повреждены три частных дома. В одном из них произошло возгорание; повреждены перекрытия и стены. Пожар удалось потушить. В двух других домах — незначительные повреждения кровли, фасада, окон", — приводит слова Кравченко Русская служба Би-би-си. Также сообщается об одном пострадавшем жителе, который получил ранение ноги.

РБК Украина передаёт, что в ночь на 3 июля российские войска атаковали украинскую территорию иранскими дронами "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр". Утверждается, что все они были сбиты.

Тегеран отрицает поставки России ударных беспилотников после начала полномасштабной войны в Украине. При этом Иран заявлял, что направлял Москве небольшую партию дронов, но ещё до вторжения.