Столица Украины впервые за 12 дней подверглась атаке беспилотников

Киев впервые за 12 дней подвергся атаке с применением беспилотников. Всех их удалось сбить средствами ПВО, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что, по предварительным данным, речь идет об иранских дронах-камикадзе "Шахед".
Позднее руководитель Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил об атаке беспилотников в ночь на воскресенье. По его словам, попаданий по каким-либо объектам не зафиксировано. Однако при падении обломков в двух районах были повреждены три частных дома. В одном из них произошло возгорание; повреждены перекрытия и стены. Пожар удалось потушить. В двух других домах — незначительные повреждения кровли, фасада, окон", — приводит слова Кравченко Русская служба Би-би-си. Также сообщается об одном пострадавшем жителе, который получил ранение ноги.
РБК Украина передаёт, что в ночь на 3 июля российские войска атаковали украинскую территорию иранскими дронами "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр". Утверждается, что все они были сбиты.
Тегеран отрицает поставки России ударных беспилотников после начала полномасштабной войны в Украине. При этом Иран заявлял, что направлял Москве небольшую партию дронов, но ещё до вторжения.
- В середине мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по данным Вашингтона, с августа 2022 года Иран поставил России около 400 дронов. В июне Кирби говорил, что у Соединённых Штатов есть сведения о намерении Ирана построить в России завод по производству дронов. При этом он отметил, что Тегеран и Москва рассматривают создание совместного производства ближе к зоне боевых действий. Российские власти поставки также отрицают.
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