Столтенберг: у НАТО нет планов по отправке войск в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил агентству Associated Press, что военный альянс не планирует отправлять войска в Украину. Комментарий сделан на фоне сообщений, что ряд стран Запада, возможно, рассматривают отправку своих боевых частей в страну, которая уже третий год противостоит российской агрессии.

Как сказал Столтенберг, союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. "Мы делаем это с 2014 года и нарастили усилия после начала широкомасштабного вторжения. Но планов по размещению войск НАТО в Украине сейчас нет", - подчеркнул глава Североатлантического союза.

В преддверии поездки в Париж, где в понедельник около 20 европейских лидеров, а также представители США и Канады обсуждали варианты увеличения помощи Киеву, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые государства изучают целесообразность заключения двусторонних соглашений по отправке своих контингентов в Украину.

Фицо подчеркнул, что его правительство не планирует предлагать подобную поддержку, но деталей относительно того, какие страны могут рассматривать соответствующие соглашения или какие задачи их войска могут выполнять в Украине, словацкий премьер не привёл.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом в Париж отказался от комментариев, заявив, что лидеры встречаются, чтобы обсудить возможные варианты. При этом Фиала подчеркнул, что "Чехия определенно не расположена отправлять свои войска в Украину".

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал в понедельник, что отправку западных контингентов в Украину "в будущем не следует исключать", поскольку полномасштабное российское вторжение продолжается уже третий год, напоминает Associated Press.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если Евросоюз и НАТО всё же решат направить своих солдат, то военный конфликт с блоком будет неминуем. "В таком случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности", – сказал Песков.