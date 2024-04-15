Суд арестовал бизнес-блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов

Суд в Москве отправил под домашний арест популярного бизнес-блогера и мотивационного тренера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денег. На заседании прокурор обвинил блогера в поддержке Украины, её президента Владимира Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального, передаёт корреспондент "Осторожно, новости".

Портнягин — известный в России бизнес-тренер, на его блог в ютьюбе подписаны почти полтора миллиона человек. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 миллиона рублей и легализации неучтённых налоговиками денег. Он признал вину только в первом обвинении. Ещё один подозреваемый в деле — жена блогера, Екатерина. Она была задержана, но позже отпущена.

Блогер с заявлениями прокурора не согласился. Он сказал, что возил гуманитарную помощь на территории Украины, об аннексии которых заявила Москва, и вложил 10 миллионов рублей в поддержку российских военных, участвующих во вторжении в Украину. В Украине его обвиняли в незаконном посещении аннексированного Крыма.

До Портнягина российские власти обвиняли в неуплате налогов сразу нескольких популярных блогеров. Мотивационных блогеров Валерию Чекалину (Лерчек) и её мужа Артёма, с суммарной аудиторией в инстаграме около 12 миллионов человек, обвинили в неуплате налогов на сумму 300 миллионов рублей. Александру Митрошину с 4 миллионами подписчиков в инстаграме – на 120 миллионов. Елену Блиновскую – на 918 миллионов. Кроме того, по обвинению в мошенничестве был арестован Аяз Шабутдинов с двумя миллионами подписчиков в инстаграме, его обвинили в мошенничестве.