Суд арестовал вице-губернатора Курской области по делу о коррупции

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищениях при строительстве укреплений на предыдущем месте службы — в Белгородской области. Там он тоже был заместителем губернатора.

54-летний Базаров был задержан 25 августа. По данным ТАСС, его заподозрили в хищении миллиарда рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По тому же делу задержан ещё один высокопоставленный чиновник — заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин.

Базаров работал в Белгородской области с 2020 года и перешёл в администрацию Курской области в феврале 2025. Арестованный ранее Зайнуллин — с 2021 года. Оба они давние члены команды действующего региона Белгородской области Вячеслава Гладкова, они работали с ним вместе с администрации аннексированного Севастополя. О претензиях следствия к Гладкову пока не сообщалось.