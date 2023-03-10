Суд Костромы заочно арестовал экс-координатора штабов Навального

Суд в Костроме заочно арестовал политического активиста Александра Зыкова. Ему предъявлено новое, утяжелённое обвинение в распространении "фейков о российской армии". По уголовной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

25-летний Александр Зыков - сторонник Алексея Навального. Он возглавлял штабы Навального в Костроме и Саратове, участвовал в расследованиях коррупции и протестных акциях. После того, как сеть штабов Навального была признана в России экстремистской организацией, Зыков покинул страну. В сентябре прошлого года МВД объявило его в розыск.

Как сообщает "Медиазона", поводом для возбуждения уголовного дела о "фейках" стали антивоенные высказывания Зыкова на его страничке во Вконтакте. В частности, он рассказывал о погибших военнослужащих из костромского полка ВДВ, о событиях в Буче и об антивоенных митингах в Амстердаме и Гааге. "Я ненавижу тех, кто отправляет умирать на тупой войне молодых пацанов моей страны. Я ненавижу тех, из-за кого в Днепре погибли 5 детей и 39 мирных взрослых. Владимир Путин, я ненавижу вас всей кровью," - писал Зыков.

Ранее Зыкову вменяли "распространение фейков", но позднее обвинение переквалифицировали на более тяжёлый пункт уголовной статьи, добавив в дело политические мотивы.