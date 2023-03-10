Суд оштрафовал крымчанку после исполнения гимна Украины

Российский суд в аннексированном Крыму оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу после того, как она исполнила гимн Украины и опубликовала видео в соцсетях. Жительницу Бахчисарая признали виновной по административной статье о так называемой дискредитации российской армии.
По данным "Медиазоны", вероятнее всего, речь идёт об Эвелине Меметовой. Ранее она разместила ролик с исполнением украинского гимна в сториз. Видео заметил один из прокремлёвских телеграм-каналов. Его авторы начали травлю.
Крымчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, говорится в пресс-релизе суда.
Меметова на фоне травли со стороны российского провластного канала извинилась и сказала, что поддерживает боевые действия на территории Украины, а исполнение гимна назвала ошибкой.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её нападения на Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне с Украиной. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
- По данным "Медиазоны", с начала войны России с Украиной заведено почти шесть тысяч дел по административной статье о дискредитации российской армии. За год войны за антивоенную позицию задержаны почти 20 тысяч россиян, подсчитал правозащитный проект "ОВД-Инфо".
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