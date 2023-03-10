Суд оштрафовал крымчанку после исполнения гимна Украины

Российский суд в аннексированном Крыму оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу после того, как она исполнила гимн Украины и опубликовала видео в соцсетях. Жительницу Бахчисарая признали виновной по административной статье о так называемой дискредитации российской армии.

По данным "Медиазоны", вероятнее всего, речь идёт об Эвелине Меметовой. Ранее она разместила ролик с исполнением украинского гимна в сториз. Видео заметил один из прокремлёвских телеграм-каналов. Его авторы начали травлю.

Крымчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, говорится в пресс-релизе суда.

Меметова на фоне травли со стороны российского провластного канала извинилась и сказала, что поддерживает боевые действия на территории Украины, а исполнение гимна назвала ошибкой.