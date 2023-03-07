К участнику движения "Голос" в Тамбове пришли с обыском

У правозащитника, участника движения в защиту прав избирателей "Голос" в Тамбове Владимира Жилкина проходит обыск. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале и перестал выходить на связь.

"Якобы ивановское дело", – написал Жилкин. Речь идёт об уголовном деле по статье о повторной дискредитации российской армии, которое завели на антивоенного активиста и наблюдателя за выборами из Иванова Михаила Гусева. По этому делу обыски прошли у членов движения "Голос" в разных регионах России в октябре и в ноябре 2022 года.

В июне 2022 года Гусева оштрафовали на 45 тысяч рублей за плакат "*** *****" – суд решил, что звёздочки дискредитируют российскую армию. О втором деле Гусева по административной статье о дискредитации неизвестно.

"Голос" считает, что обыски у участников движения необоснованны и незаконны, настоящая цель их проведения – добыча информации о деятельности движения.