Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

К участнику движения "Голос" в Тамбове пришли с обыском

Владимир Жилкин

У правозащитника, участника движения в защиту прав избирателей "Голос" в Тамбове Владимира Жилкина проходит обыск. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале и перестал выходить на связь.

"Якобы ивановское дело", – написал Жилкин. Речь идёт об уголовном деле по статье о повторной дискредитации российской армии, которое завели на антивоенного активиста и наблюдателя за выборами из Иванова Михаила Гусева. По этому делу обыски прошли у членов движения "Голос" в разных регионах России в октябре и в ноябре 2022 года.

В июне 2022 года Гусева оштрафовали на 45 тысяч рублей за плакат "*** *****" – суд решил, что звёздочки дискредитируют российскую армию. О втором деле Гусева по административной статье о дискредитации неизвестно.

"Голос" считает, что обыски у участников движения необоснованны и незаконны, настоящая цель их проведения – добыча информации о деятельности движения.

  • Участники движения в защиту прав избирателей "Голос" наблюдают за выборами в России и в других странах с 2000 года. Само движение было учреждено в 2013 году. В августе 2021 года российский Минюст признал "Голос" иностранным агентом, а спустя месяц такой статус получили двадцать его региональных координаторов.
  • С 1 декабря 2022 года российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG