Районный суд в Хамовниках в центре Москвы оштрафовал журналиста "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии и призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий. Поводом стала запись в фейсбуке, где журналист заявляет про войну: "это безумие надо остановить".
Запись была опуликована 28 февраля, через несколько дней после военного вторжения России в Украину. О судебном решении сообщает издание "Новая газета.Европа" со ссылкой на адвоката журналиста.
По подсчётам "ОВД-инфо" по состоянию на 7 июня по новой статье о дискредитации российской армии обвинили почти 2400 россиян. Им выписали штрафы общей суммой более 27 миллионов рублей. Средний штраф составил около 35,5 тысячи рублей.
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