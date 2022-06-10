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Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за антивоенный пост в фейсбуке

Илья Азар

Районный суд в Хамовниках в центре Москвы оштрафовал журналиста "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии и призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий. Поводом стала запись в фейсбуке, где журналист заявляет про войну: "это безумие надо остановить".

Запись была опуликована 28 февраля, через несколько дней после военного вторжения России в Украину. О судебном решении сообщает издание "Новая газета.Европа" со ссылкой на адвоката журналиста.

По подсчётам "ОВД-инфо" по состоянию на 7 июня по новой статье о дискредитации российской армии обвинили почти 2400 россиян. Им выписали штрафы общей суммой более 27 миллионов рублей. Средний штраф составил около 35,5 тысячи рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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