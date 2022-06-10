Районный суд в Хамовниках в центре Москвы оштрафовал журналиста "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии и призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий. Поводом стала запись в фейсбуке, где журналист заявляет про войну: "это безумие надо остановить".

Запись была опуликована 28 февраля, через несколько дней после военного вторжения России в Украину. О судебном решении сообщает издание "Новая газета.Европа" со ссылкой на адвоката журналиста.

По подсчётам "ОВД-инфо" по состоянию на 7 июня по новой статье о дискредитации российской армии обвинили почти 2400 россиян. Им выписали штрафы общей суммой более 27 миллионов рублей. Средний штраф составил около 35,5 тысячи рублей.