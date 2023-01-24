Приморско-Ахтарский районный суд в Краснодарском крае освободил от наказания местного жителя Михаила Голикова, укравшего деньги с найденной на улице банковской карты. Ему грозило до 6 лет колонии, но суд смягчил ему приговор из-за участия Голикова в боевых действиях в Чечне и Украине, — передаёт Кавказ.Реалии.

Согласно приговору суда, Голиков расплачивался в магазинах карточкой, которую потеряла местная жительница у бюджетного продуктового супермаркета "Пятёрочка". В суде обвиняемый признал вину и заявил, что вернулся домой с войны в Украине и ждёт отправки обратно на фронт.

В ноябре издания "Важные истории" и "Вёрстка" сообщили, что российские суды стали учитывать смягчающим обстоятельством участие в войне в Украине или даже объявленное желание участвовать в ней. По подсчётам "Важных историй", только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такое же строгое наказание, как и большинство осуждённых по тем же статьям.

Среди смягчённых приговоров, которые удалось обнаружить журналистам, были найдены дела об избиении полицейского и жены, незаконном приобретении оружия, грабеже, вождении в состоянии алкогольного опьянения. Редакция Кавказ.Реалии обнаружила, что суды смягчают приговоры и близким родственникам российских военных, воюющих в Украине.