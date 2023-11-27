Суд отказал блогеру Евгению Понасенкову в отмене статуса иноагента

Гагаринский районный суд Москвы отказал историку и блогеру Евгению Понасенкову в отмене статуса так называмого иностранного агента. Свой статус Понасенков пытался оспорить уже во второй раз. На этот раз он указывал, что уже более года не получает иностранного финансирования.

Как сообщает канал "Осторожно, новости" из зала суда, представитель Минюста заявил, что Понасенков должен находиться в реестре даже несмотря на то, что не получал иностранные деньги. В качестве доказательства того, что блогер находится под иностранным влиянием, было указано, что Понасенков путешествовал по Европе и записал в Италии более 30 видео о "превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор" (при этом единственное видео, на которое сослался Минюст, было снято в Москве).

Представитель Понасенкова в иске указывал, что блогер просто делает свою работу, а поездки за границу и проживание законы не ограничивают.

Издание Sota уточняет, что в своих выступлениях сторона Минюста неоднократно указывала на иностранное финансирование Евгения Понасенкова. В том числе его обвинили в получении денег от Радио Свобода.

Также причиной включения в реестр, по словам министерства, стало несуществующее интервью Понасенкова Марку Фейгину, в котором упоминается политолог Валерий Соловей (Фейгин и Соловей также внесены в реестр иноагентов). На самом деле видеоролик был сделан поклонниками Понасенкова как шутка.