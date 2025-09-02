Суд признал незаконным развертывание войск в Калифорнии

Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии признал незаконным размещение подразделений Национальной гвардии США и морских пехотинцев в Лос-Анджелесе под предлогом борьбы с преступностью. Судья Чарльз Брейер постановил, что администрация Дональда Трампа нарушила закон, ограничивающий применение армии внутри страны.

Вступление в силу решения суда отложено до 12 сентября, чтобы дать Белому дому время на подачу апелляции. По данным СМИ, администрация уже готовит обжалование, считая вердикт ограничением конституционных полномочий президента.

Развертывание войск в Калифорнии началось в июне, когда Трамп направил туда около 4 тысяч бойцов Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев. Эти шаги вызвали резкую реакцию со стороны демократов, обвинивших президента в попытке подавить протесты против его жесткой иммиграционной политики.

В иске губернатора штата, видного демократа Гэвина Ньюсома утверждалось, что военные выполняли полицейские функции: перекрывали улицы, устанавливали заграждения и задерживали людей. Суд согласился с доводами истцов, подчеркнув, что подобные действия выходят за рамки полномочий армии.

Юристы администрации Трампа настаивали, что присутствие войск было необходимо для защиты федеральных агентов и объектов. Однако судья Брейер выразил обеспокоенность отсутствием четких ограничений действий военного командования и возможностью злоупотреблений.

Хотя массовые протесты в Лос-Анджелесе давно утихли, несколько сотен солдат продолжали находиться в городе. Их использовали во время рейдов на фермы марихуаны и для демонстрации силы в местах потенциальных акций протеста.

По мнению экспертов, решение Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии может стать прецедентом. Оно поднимает ключевой вопрос о границах президентской власти в использовании армии на территории американских штатов и о защите гражданских свобод от чрезмерного вмешательства военных.