Суд признал законным дело против Навального о неуважении к суду

Басманный суд Москвы отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к мировой судье.

"Жалоба Навального оставлена без удовлетворения", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе судебной инстанции.

Днём ранее Басманный суд вынес аналогичное решение по жалобе оппозиционного политика на возбуждение дела об особо крупном мошенничестве.

В отношении Навального расследуется несколько уголовных дел. Среди них дело о мошенничестве, о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и о неуважении к суду. Об этом последнем деле стало известно в конце мая.

Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка N321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая признала его виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. 20 февраля судья приговорила оппозиционного политика к штрафу в 850 тысяч рублей.

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. Сейчас он отбывает

наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров по делу "Ив Роше". В начале февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание по этому делу и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима. Условный срок был назначен в 2014 году.

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