Суд рассмотрит запрос об аресте ещё троих подозреваемых по делу "Крокуса"

Басманный суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос об аресте ещё троих подозреваемых по делу о нападении на "Крокус Сити холл". Один из них — бывший владелец автомобиля, на котором скрылись из Москвы обвиняемые в нападении.

Как сообщает ТАСС, имена подозреваемых — Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы. Предположительно, речь идёт о двух братьях и их отце. Диловар Исломов, предположительно, был последним владельцем белого "Рено", который использовали нападавшие.

Вскоре после нападения "Новая газета - Европа" связывалась с бывшим владельцем "Рено" и называла его инициалы, совпадающие с инициалами Диловара Исломова. Тот рассказал, что за неделю до событий в "Крокус Сити Холле" продал автомобиль брату своей жены и был шокирован, увидев машину в хронике с места теракта. Позже его родственники рассказали журналистам, что Исломов сам пошёл в отделение полиции, чтобы дать показания. После этого связь с ним пропала.

23 марта ФСБ доложила президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи со стрельбой в концертном зале. Четверых из них подозревают непосредственно в нападении. Они приехали к развлекательному центру на белом "Рено", а после убийства посетителей и начала пожара на этом же автомобиле уехали, и были задержаны в Брянской области. Остальные семь задержанных, как утверждают правоохранительные органы, могли иметь отношение к подготовке теракта.

Первых четырёх подозреваемых Басманный суд арестовал 24 марта. Следственный комитет России требует избрать для Исломовых аналогичную меру пресечения, сообщили в суде.