Суд в Екатеринбурге вынес приговоры продавцам контрафактного алкоголя

Суд в Екатеринбурге вынес приговоры семерым местным жителям, занимавшимся распространением контрафактного алкоголя. Из-за высокого содержания в напитках метилового спирта в 2021 году пострадал 51 человек, из них 44 погибли. Это было самое массовое отравление алкогольным суррогатом в истории города.

Шести виновным назначены сроки от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы. Седьмая осуждённая получила три года условно.

Преступники разбавляли метанолом обычный этиловый спирт для увеличения объёма. Смесь они разливали в канистры и поставляли оптовикам, которые уже фасовали её в бутылки и отправляли в торговые точки в киосках и на рынках.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Свердловской области, контрафактный алкоголь распространялся и в других регионах России. В общей сложности было проведено около 20 обысков, изъято более восьми тысяч литров алкоголя сомнительного качества. Кроме того, были проведены проверки рынков Свердловской области. Там также изъято 37 тысяч литров суррогата.