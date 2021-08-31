Суд в Курганской области отпустил из СИЗО двух свидетелей Иеговы

Курганский областной суд отпустил из следственного изолятора двух членов церкви Свидетелей Иеговы с инвалидностью.

Об этом во вторник сообщила сама организация, отметив, что решение по делам Александра Лубина и Анатолия Исакова было принято 28 августа после требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как отмечается, оба обвиняемых инвалиды второй группы. У 56-летнего Исакова онкологическое заболевание крови, множественные переломы позвоночника и ребер. Из-за ареста курс химиотерапии пришлось прервать. В СИЗО у верующего не было доступа необходимых лекарств, из-за чего он испытывал сильные боли. Кроме того, в изоляторе Исаков заразился коронавирусом, утверждают его единоверцы.

У 65-летнего Александра Лубина также несколько диагнозов - заболевание сосудов, гипертония и аутоиммунное заболевание.

Дела против Лубина и Исакова возбудили в июле. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Обоих отправили в курганский следственный изолятор №1.

Суд оставил меру пресечения и после апелляции. Тогда адвокаты направили жалобы в ЕСПЧ, пишет "Медиазона". 24 августа верующих отправили на медицинское освидетельствование в больницу, где медики зафиксировали, что они не могут находиться в СИЗО из-за своих заболеваний. Суд избрал им запрет определенных действий.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. С тех пор более сотни верующих подверглись уголовному преследованию.

Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в России иностранным агентом, но с этим решением не согласна) отметил, что в решении Верховного суда по религиозной организации нет доказательств того, что деятельность этого объединения угрожает безопасности российского государства.