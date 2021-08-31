Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Курганской области отпустил из СИЗО двух свидетелей Иеговы

Курганский областной суд отпустил из следственного изолятора двух членов церкви Свидетелей Иеговы с инвалидностью.

Об этом во вторник сообщила сама организация, отметив, что решение по делам Александра Лубина и Анатолия Исакова было принято 28 августа после требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как отмечается, оба обвиняемых инвалиды второй группы. У 56-летнего Исакова онкологическое заболевание крови, множественные переломы позвоночника и ребер. Из-за ареста курс химиотерапии пришлось прервать. В СИЗО у верующего не было доступа необходимых лекарств, из-за чего он испытывал сильные боли. Кроме того, в изоляторе Исаков заразился коронавирусом, утверждают его единоверцы.

У 65-летнего Александра Лубина также несколько диагнозов - заболевание сосудов, гипертония и аутоиммунное заболевание.

Дела против Лубина и Исакова возбудили в июле. Их обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Обоих отправили в курганский следственный изолятор №1.

Суд оставил меру пресечения и после апелляции. Тогда адвокаты направили жалобы в ЕСПЧ, пишет "Медиазона". 24 августа верующих отправили на медицинское освидетельствование в больницу, где медики зафиксировали, что они не могут находиться в СИЗО из-за своих заболеваний. Суд избрал им запрет определенных действий.

  • В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. С тех пор более сотни верующих подверглись уголовному преследованию.
  • Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в России иностранным агентом, но с этим решением не согласна) отметил, что в решении Верховного суда по религиозной организации нет доказательств того, что деятельность этого объединения угрожает безопасности российского государства.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG