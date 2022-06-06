Суд в Москве оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей

Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы оштрафовал Радио Свобода еще на 20 млн рублей за неудаление информации, доступ к которой "подлежит ограничению". Речь идет о публикациях про российское вторжение в Украину.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского районного суда, всего в понедельник было рассмотрено 20 протоколов в отношении Радио Свобода. Ранее в суд поступили 60 протоколов, по которым были назначены штрафы на общую сумму 55,8 млн рублей.

24 февраля Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию". При этом российские власти настаивают на соблюдении собственной терминологии, согласно которой вторжение в Украину должно именоваться "специальной военной операцией".

После начала войны практически все независимые СМИ России были заблокированы под предлогом распространения ложной информации о вторжении в Украину.

Сайт Русской службы Радио Свобода начали блокировать в России 4 марта. Причиной Роскомнадзор назвал "распространение фейков о происходящем на территории Украины".