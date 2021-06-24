Суд в Москве вернул иск к "Проекту" от преподавателя школы при МГУ

Никулинский районный суд Москвы не стал рассматривать иск о защите чести и достоинства бывшего преподавателя физики элитной московской школы для одаренных детей при МГУ Сергея Сергеева к изданию "Проект", журналистке Юлии Лукьяновой и трем его бывшим ученикам. Дело было возвращено, так как оно неподсудно Никулинскому суду, пишет "Медиазона".

Сергеев подал иск в суд после публикации расследования "Проекта", в котором преподаватель обвиняется в сексуальных домогательствах к школьникам. Он был уволен после выхода этого расследования.

В иске бывший преподаватель потребовал от "Проекта", автора расследования Лукьяновой и троих бывших учеников опровергнуть информацию о домогательствах, публично извиниться и выплатить ему компенсацию морального вреда – суммарно 4 миллиона рублей.

Представитель Сергеева рассказала "МБХ медиа", что сведениями, унижающими честь и достоинство, в иске названа фраза "на протяжении двух десятилетий ученики школы для одаренных детей СУНЦ МГУ подвергались сексуальным домогательствам со стороны преподавателя физики Сергея Сергеева. Все это время они молчали о произошедшем, потому что боялись конфликта со знаменитым учителем и стеснялись пережитого".

Материал "Проекта" вышел 17 июня. В тексте утверждается, что автор поговорила почти с 50 учениками Сергеева. Четырнадцать из них рассказали о тех или иных сексуализированных действиях преподавателя по отношению к несовершеннолетним ученикам, говорится в расследовании.