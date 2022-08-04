Суд в Москве заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider 

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом сообщает "Медиазона".

Агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда, передаёт, что о заочном аресте журналиста ходатайствовала ФСБ по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Доброхотов уже объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в конце сентября прошлого года Доброхотов пересёк границу в направлении Украины. Журналист тогда подтвердил отъезд из России после обыска по другому уголовному делу – о клевете на блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа. Доброхотов уточнил, что загранпаспорта у него изъяли при обыске, и при выезде за пределы России он ими не пользовался.

В конце июля Черёмушкинский суд Москвы зарегистрировал в отношении Доброхотова протокол о дискредитации российской армии.

Издание The Insider признано властями СМИ-"иноагентом" и нежелательной организацией. Сотрудничество с ней по российским законам может стать поводом для уголовного преследования.

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