Суд в Рязани вынес приговор Алексею Полтавцу из дела "Сети"

Суд в Рязани заочно назначил 9,5 лет заключения Алексею Полтавцу из дела о террористическом сообществе "Сеть", признав его виновным в убийстве 21-летнего Артема Дорофеева и пособничестве в убийстве 19-летней Екатерины Левченко в 2017 году. Об этом сообщает в пятницу "Медиазона" со ссылкой на информацию от матери убитой - Татьяны Левченко.

Издание отмечает, что приговор был вынесен ещё 10 февраля. Также "Медиазона" пишет, что Полтавец с мая 2017 года находился в Украине. Заочно суд арестовал его в октябре 2021 года, а заочный процесс начался в августе прошлого года.

В феврале 2020 года Полтавец дал интервью "Медузе", в котором признался в убийстве Дорофеева. По словам обвиняемого, он и еще один фигурант дела "Сети" Максим Иванкин в апреле 2017 года убили Дорофеева и Левченко в лесу под Рязанью. Перед эти молодые люди вчетвером бежали из Пензы, где опасались уголовного преследования за наркотики, и пару недель жили в Рязани. Иванкин и Полтавец, по его словам, испугались, что их попутчики сдадут их полиции.

В январе 2024 года коллегия присяжных Рязанского областного суда признала Максима Иванкина причастным к убийству друзей. C учетом ранее назначенного срока по делу "Сети" он получил в общей сложности 24 года колонии строгого режима. В июне 2024-го апелляционный суд сократил срок Иванкину на один год и счел его непричастным к убийству Дорофеева. Позже Верховный суд отменил это решение.