Районный суд в Самаре назначил семилетние сроки заключения четырём представителям церкви Свидетелей Иеговы. Арам Даниелян, Денис Кузянин, Сергей Полосенко и Николай Васильев признаны виновными в организации деятельности экстремистской организации, передаёт центр "Сова".

Дело было возбуждено ещё в 2021 году. Обвинение представило на суде скрытые записи богослужений и личных разговоров о Библии, в которых участвовали верующие, сообщает сайт церкви в России. Расследование вела Федеральная служба безопасности.

Васильева задержали в гостях у единоверца, против него применялись пытки, утверждали представители церкви. Когда хозяин квартиры, где проводилось задержание, отказался предоставить силовикам доступ к компьютеру, те стали обливать руки, ноги и шею Васильева кипятком и прикладывать к его рукам нагретый чайник.

О пытке чайником сообщил ещё один из задержанных. На компьютер одного из подсудимых сотрудник ФСБ сохранил документы, которые позже использовались как доказательство на суде, говорится в сообщении иеговистов.

Церковь Свидетелей Иеговы признана в России экстремистской организацией. Её прихожан регулярно арестовывают и отправляют в колонии. Осуждены были уже больше 430 человек, подозреваемыми и обвиняемыми проходили почти 800 человек. Запрет церкви и уголовные дела против её прихожан критиковали международные и российские правозащитные организации, США и Евросоюз, против высказывался президент России Владимир Путин.

В июне 2022 года Европейский суд по правам человека признал запрет материалов, приходов и верующих Свидетелей Иеговы противоречащими Конвенции о защите прав человека, и потребовал прекратить уголовные дела и освободить заключённых. Москва к тому моменту заявила, что не будет исполнять решения суда из-за исключения России из Совета Европы за вторжение в Украину.