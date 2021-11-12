Власти туркменского региона Лепаб на востоке страны собирает бюджетников на встречи, где показывает им фотографии блогеров, которых нельзя смотреть и лайкать в интернете и призывают не слушать Туркменскую служба Радио Свобода — Радио Азатлык. Об этом сообщает редакция радиостанции со ссылкой на участников собраний.

Сотрудники Министерства национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Миграционной службы и местной администрации как минимум дважды собирали жителей, чтобы рассказать им о вреде уехавших за границу блогеров и Азатлыка, рассказывают очевидцы.

9 ноября бюджетникам показали 8 фотографий оппозиционных блогеров и велели не смотреть видео с ними, если "они появятся у собравшихся в интернете", утверждают участники встречи. За лайки под видео бюджетникам пригрозили увольнением с работы.

В октябре сотрудник МНБ рассказал участникам встречи, что активисты лишатся источников финансирования, если не смотреть их видео. Азатлык на той встрече назвали оружием Запада, который пользуется тем, что "народ немножко голодает" для борьбы против туркменского государства. (Законодательство США гарантирует редакциям Радио Свобода независимость от государства).