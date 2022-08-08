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Суд в Варне постановил выдать протестовавшего против войны россиянина Москве

Алексей Альчин

Суд в Варне постановил выдать Москве россиянина Алексея Альчина, обвиняемого в России в уклонении от уплаты налогов на сумму 282,5 миллиона рублей. Бизнесмен живёт в Болгарии с 2016 года, в июне он попросил политического убежища. Он заявляет, что его экстрадиции потребовали только после того, как он выступил против вторжения России в Украину. О деле рассказывает Болгарская служба Радио Свобода.

Альчин занимался торговлей ломом цветных металлов, но покинул страну, когда узнал, что против него могут возбудить уголовное дело. Сам он заявляет, что невиновен, а преследование было связано с попыткой отобрать у него бизнес, — передаёт "Сота". В 2018 году он был объявлен в федеральный, а в 2020 году в международный розыск. В России он заочно арестован.

В феврале россиянин принял участие в антивоенной акции протеста в Варне. Он заявил, что власть в стране захватил дьявол по имени Владимир Путин и что он отказывается быть гражданином страны, "управляемой дьяволом". Он призвал российских солдат прекратить "братоубийственную войну" и вернуться домой. В ходе акции он сжёг свой российский загранпаспорт (из материала "Соты" следует, что документ был просрочен).

Через несколько месяцев после этого болгарские власти уведомили россиянина о том, что он находится в международном розыске, а Москва направила официальный запрос о его экстрадиции. Суд отметил, что уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах является преступлением и в Болгарии. Прокуратура отметила, что он попросил убежища позже, чем узнал, что его планируют экстрадировать.

Судья принял во внимание заверение российской Генпрокуратуры, что Альчину будет предоставлено право на защиту и он не будет подвергаться пыткам или унижающему достоинство обращению. Решение болгарского суда не является окончательным и может быть обжаловано.

  • В понедельник в Варне состоялась акция протеста в поддержку Альчина. По утверждению "Соты" в ней приняли участие около 50 человек.

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