Суд вынес приговор по делу о "пробиве" сотрудников ФСБ для Навального

Центральный районный суд Тулы приговорил троих обвиняемых в поиске конфиденциальных личных данных сотрудников ФСБ для расследования оппозиционного политика Алексея Навального к реальным срокам от двух до трёх лет заключения. Первой об этом сообщила Baza.

Один из основателей частного детективного агентства "Лекс Гранд" Александр Зеленцов приговорен к трём годам лишения свободы. Он проведёт в колонии четыре года с учётом неотбытого срока по другому делу, сообщила пресс-секретарь суда "Интерфаксу". Двое его подчинённых Петр Катков и Игорь Зайцев получили по два года лишения свободы в колонии-поселении.

Всех троих обвиняли в нарушении тайны переписки и подделке документов. ТАСС сообщал, что трое детективов незаконно собирали личные данные частных лиц, позже использованные Алексеем Навальным "при осуществлении его расследований".

По данным Baza, речь шла о расследовании отравления политика, в котором раскрывались данные сотрудников ФСБ, которые, предположительно, следили за Навальным во время его поездок по России.