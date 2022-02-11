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Суд вынес приговор по делу о "пробиве" сотрудников ФСБ для Навального

Центральный районный суд Тулы приговорил троих обвиняемых в поиске конфиденциальных личных данных сотрудников ФСБ для расследования оппозиционного политика Алексея Навального к реальным срокам от двух до трёх лет заключения. Первой об этом сообщила Baza.

Один из основателей частного детективного агентства "Лекс Гранд" Александр Зеленцов приговорен к трём годам лишения свободы. Он проведёт в колонии четыре года с учётом неотбытого срока по другому делу, сообщила пресс-секретарь суда "Интерфаксу". Двое его подчинённых Петр Катков и Игорь Зайцев получили по два года лишения свободы в колонии-поселении.

Всех троих обвиняли в нарушении тайны переписки и подделке документов. ТАСС сообщал, что трое детективов незаконно собирали личные данные частных лиц, позже использованные Алексеем Навальным "при осуществлении его расследований".

По данным Baza, речь шла о расследовании отравления политика, в котором раскрывались данные сотрудников ФСБ, которые, предположительно, следили за Навальным во время его поездок по России.

  • Зеленцов и Катков открыли собственное детективное агентство, которое занималось "пробивом" телефонных номеров, в 2020 году. Позже к ним присоединился Зайцев. Baza утверждала, что Зеленцов искал клиентов в даркнете, а Катков изготавливал поддельные судебные решения, дающие санкцию на биллинг телефонных номеров, с помощью печатей Хамовнического, Замоскворецкого и Бабушкинского судов, купленных в интернете.
  • Зайцев с этими документами ходил по салонам сотовой связи и получал нужные биллинги. Для этого он купил поддельное удостоверение сотрудника московской полиции.

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