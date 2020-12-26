Алексей Навальный раскрыл по телефону детали своего отравления. Откровения предполагаемого участника преступления, химика из ФСБ. Один день в Госдуме и десять запретительных законов партии "Единая Россия". Новый год с пандемией, Дед Мороз с антителами.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политиком Ильей Яшиным и с главным редактором издания The Insider Романом Доброхотовым.

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