Военная прокуратура Ливии выписала ордер на арест сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама. Его подозревают в связях с группой российских наёмников из ЧВК "Вагнер", подозреваемых, в свою очередь, в военных преступлениях. 49-летний сын Каддафи недавно заявил о своём желании вернуться в политику, он может стать одним из кандидатов на выборах президента страны.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

О выдаче ордера на арест Каддафи стало известно на этой неделе, после появления документа в социальных сетях, передают издания The North Africa Post и The Libya Observer. Ордер выписан 5 августа, по делу 2019 года о предполагаемых военных преступлениях войск Халифы Хафтара. На их стороне, согласно многочисленным свидетельством, в гражданской войне в Ливии принимали участие российские наёмники из ЧВК "Вагнера".

Ранее сообщалось, что политтехнологи, работавшие на предполагаемого владельца ЧВК Евгения Пригожина, планировали поддержать кандидатуру Сейфа аль-Ислама на президентских выборах в стране.

Сейфа аль-Ислам при правлении своего отца выступал за либерализацию политической жизни, он выпускник Лондонской школы экономики и политических наук. В 2015 году он был приговорён правительством в Триполи к смертной казни, после чего был освобождён по согласно амнистии, принятой парламентом в Тобруке.

Правительство и парламент — две основные стороны гражданской войны в Ливии, продолжавшейся до конца 2020 года. На фоне протестов населения и пандемии коронавируса стороны пришли к соглашению о формировании единого кабинета министров и подготовке всеобщих выборов.

В июле Сейфа аль-Ислам дал интервью газете The New York Times, в котором заявил о намерении вернуться в политику. Ранее российское издание "Проект"* и агентство Bloomberg сообщали, что Москва планирует поддержать кандидатуру Каддафи-младшего на пост президента Ливии.

* — юридическое лицо издания было включено в России в список нежелательных организаций. После этого редакция объявила о ликвидации компании.