Росмолодежь и Высшая школа экономики в 2025 году провели исследование "всех сфер жизни" молодых россиян (18-35 лет) под названием "Индекс поколения". Результаты исследования публиковались лишь частично, количество опрошенных неизвестно. Ссылку на уже завершившийся опрос можно обнаружить на сайтах региональных органов власти и в их сообществах в VK.

Официально целью исследования было изучить "прогресс в повышении роли и вклада молодежи" в развитие России, однако у проекта есть и закрытая часть, посвященная "влиянию экстремистов на молодых Россиян", писали "Ведомости" в апреле 2025 года со ссылкой на источники.

В ноябре 2025 года Аналитический центр при Правительстве РФ опубликовал техническую документацию на создание системы цифрового мониторинга с таким же названием – "Индекс поколения". Расследовательский проект "Система" проанализировал техзадание и выяснил, что именно интересовало властей о молодых россиянах и на основании каких параметров власти в регионах должны будут принимать "неотложные меры".

Как устроен "Индекс поколения" глазами чиновников

Аналитическая панель правительства поделена на "открытый раздел", "закрытый раздел" и "тематический раздел". Доступ к последним двум разделам предоставляется только избранным чиновникам "в рамках федерального и регионального уровней".

В "открытом разделе" власти собирают общую статистику, которая не считается чувствительной. Сюда входят вкладки: "образование", "мировоззрение", "работа", "семья", "здоровье", "досуг" и "образ будущего". Здесь оцениваются, например, средние баллы ЕГЭ, доля молодежи, занимающейся спортом, волонтерством или предпринимательством.

Что скрыто в секретных вкладках

Содержание "закрытого раздела" показывает, что именно власти считают главными угрозами для "формирования и развития граждан". В блоке "риски развития молодежи" чиновники фиксируют уровень депрессии, тревожности и наркотизации молодежи. В разделе рисков здоровья для каждого отдельного региона прописан такой критерий: "Доля граждан с опасным потреблением алкоголя (не менее 5 порций за один прием с регулярностью раз в неделю и чаще)".

В "закрытый раздел" помещены также ряд идеологических параметров, например:

Влияние "коллективного Запада" (так и написано) на умы молодежи.

"Позитивное отношение к ЛГБТ": какой процент молодежи региона позитивно относится к этой теме.

Чайлдфри (отказ от деторождения): власти отслеживают "причины, по которым молодые женщины не планируют заводить детей в ближайшие 5 лет".

Отдельный "тематический раздел" в настоящий момент посвящен войне в Украине (судя по всему, в будущем темы могут меняться). Так, мониторинг отслеживает "долю молодых людей, верящих в победу России в СВО", позволяя выделять регионы с низким энтузиазмом по поводу российской агрессии.

"Неотложные меры": губернаторам поручат исправлять молодежь

Росмолодежь ежегодно будет поставлять эти данные правительству для визуализации. По каждому из параметров регионы будут окрашиваться в три цвета:

Зеленый ("высокий"): все в норме (итоговый рейтинг выполнения KPI по работе с молодежью выше 60%).

Желтый ("основной"): средние показатели (итоговый рейтинг от 40% до 60%).

Красный ("нереализованный"): зона риска (итоговый рейтинг ниже 40%).

Если регион попадает в "красную" зону по любому из показателей, включая "веру в победу в СВО" или "позитивное отношение к ЛГБТ", то это создает "наличие оснований для принятия неотложных мер". Каких именно – в техзадании не разглашается. Росмолодежь и ВШЭ не ответили на вопросы "Системы".