Сюрпризы кончились

18 марта был задержан, а 20 заключен под арест в СИЗО Лефортово Антон Сериков, возглавлявший воссозданное первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко общество “Знание”. В политику Сериков попал через программу “Лидеры России”, создал её тоже Кириенко. Стал ее финалистом, и его пригласили на работу в администрацию президента. Затем Сериков занял должность заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей». В 2022 году был назначен руководителем образовательного центра «Машук», а затем стал заместителем генерального директора общества «Знание» по образовательной деятельности.

Это не единственная забота Сергея Кириенко. На прошлой неделе Илья Ремесло, который работал в ведомстве кремлёвского менеджера, за свои откровения про начальство попал в психиатрическую больницу. Не очень гладко у государства получается навязать россиянам мессенджер Max, созданием которого занимается VK под руководством сына Кириенко — Владимира. Блокировкой телеграма недовольны даже прокремлевские активисты, а убытки VK составили 25 миллиардов рублей.

Возможно, от этих проблем Сергей Кириенко сбежал в оккупированный Мирноград и в полном обмундировании опрашивал местных жителей уже об их заботах.

О чёрных лебедях для Кириенко говорим сегодня с политологом Русланом Айсиным.



