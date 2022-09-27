Tagesspiegel: "Северные потоки" могли быть повреждены целенаправленно

Причиной падения давления в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могли стать повреждения в результате целенаправленных атак, например, диверсии. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.

"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.

По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши.

По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. Ремонт газопроводов может занять несколько лет.