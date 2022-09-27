Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Tagesspiegel: "Северные потоки" могли быть повреждены целенаправленно

Причиной падения давления в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могли стать повреждения в результате целенаправленных атак, например, диверсии. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.

"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.

По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши.

По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. Ремонт газопроводов может занять несколько лет.

  • В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
  • Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG